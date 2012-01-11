Производство металлопродукции в Украине за 2011 год выросло на 3-6%

Металлургические предприятия Украины за 2011 год нарастили производство основных видов металлопродукции на 3-6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске во время балансового совещания представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

По его словам, производство чугуна выросло относительно 2010 года на 6%, или на 1,523 млн. т, - до 28,879 млн. т; производство стали также увеличилось на 6%. или на 2,007 млн. т, - до 34,689 млн. т; производство проката выросло на 3%, или на 1,028 млн. т., - до 31,677 млн. т.

При этом производство метизов за прошлый год сократилось по сравнению с 2010 годом на 3%, или на 8 тыс. т., - до 254 тыс. т.