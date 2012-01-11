Процесс консолидации горно-металлургической отрасли в Украине завершился – Харахулах

Процесс консолидации, объединения горно-металлургической отрасли в Украине практически завершен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске во время балансового совещания представителей предприятий горно-металлургического комплекса заявил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

«По итогам производственной деятельности 2011 года процесс консолидации, объединения горно-металлургической отрасли в Украине практически завершен. Это не исключает некоторых корректировок, но процесс объединения можем констатировать сегодня», - отметил он.

По его словам, по итогам прошлого года метпредприятия, входящие в «Метинвестхолдинг», произвели 53% чугуна от общего объема в Украине, 52% - стали, 48% - проката.

По словам В.ХАРАХУЛАХА, компании "Евраз Груп" и "ИСД", которые совместно владеют металлургическими активами, произвели 25% чугуна от общего объема, 25,5% - стали, 29% - проката.

Гендиректор «Металлургпрома» уточнил корреспонденту УНИАН, что компания "Евраз Груп" и "Индустриальный Союз Донбасса" в равных долях, по 50%, владеют акциями Алчевского металлургического комбината и Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского.

По его словам, "Евраз" приобрел акции этих предприятий у "ИСД" в 2010 году.

В.ХАРАХУЛАХ также сообщил, что сегмент меткомбината "АрселорМиталл Кривой Рог" в общем производстве чугуна в Украине за 2011 года составил 17%, стали – 16%, проката – 17%.

По словам гендиректор «Металлургпрома», на предприятия, не входящие в вышеназванные компании, по итогам прошлого года приходится 5% производства чугуна, 6,5% - стали, 6% - проката.

Как сообщал УНИАН, метпредприятия Украины за 2011 год нарастили производство основных видов металлопродукции на 3-6%.