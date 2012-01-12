Москва. Кандидат в президенты России премьер-министр Владимир ПУТИН обещает сделать размещение производства в России более выгодным, чем в других странах.

Об этом говорится в проекте его предвыборной программы, текст которой имеется в распоряжении УНИАН.

«Размещение нового производства в России должно быть более выгодным, чем в других странах. Мы будем добиваться создания условий для роста инвестиций минимум до уровня 25% к ВВП к середине десятилетия против сегодняшних 20%», - говорится в сообщении.

Планируется создать за 20 лет не менее 25 млн. рабочих мест нового качества с достойным уровнем оплаты за интересную работу.

Подчеркивается, что модель экономического роста прошлого десятилетия, основанная на высоких ценах на нефть и использовании недозагруженных мощностей, построенных еще во времена СССР, практически исчерпала себя.

«Мы сможем поднять на новый технологический уровень развитие энергетики, промышленности и динамично развивающееся в последние годы сельское хозяйство. Будем способствовать дальнейшему развитию современных отраслей – телекоммуникаций, информационных технологий биотехнологий и других», - говорится в документе.

В.ПУТИН также обещает стимулировать инициативы по открытию собственного дела.

«Будем развивать и гарантировать предпринимательские свободы. Прежде всего – защиту от любых посягательств на частную собственность», - говорится в документе.

В проекте программы также указывается, что государство поможет российским производителям выйти на новые рынки сбыта. В частности, государство будет стимулировать экспорт сырьевых товаров более глубокой степени переработки (нефтегазовая и химическая отрасли, черная и цветная металлургия, деревообработка и др.), продукции машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.

Отмечается, что для достижения качественного рывка в экономике, для повышения национальной конкурентоспособности – необходимо масштабное внедрение инноваций. «Государство будет стимулировать технологическое перевооружение и помогать бизнесу получить доступ к современным технологиям», - говорится в документе.

Кроме этого, планируется улучшать работу с налогоплательщиками за счёт перехода к полноценному электронному обмену документами с органами налогового контроля, сокращения сроков и количества налоговых проверок, упрощения налоговой отчётности.