«ИСД» заявляет, что не имеет общих с Evraz Group предприятий в Украине

Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» (ИДС) заявляет об отсутствии отношений с Evraz Group по совместному владению или управлению предприятиями в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра корпорации, размещенном на официальном интернет-сайте «ИСД».

«Между корпорацией «ИСД» и Evraz Group на данный момент не существует никаких отношений касательно совместного владения или управления какими-либо предприятиями в Украине, в том числе ПАО «Алчевский металлургический комбинат» и ПАО «Днепровский металлургический комбинат имени Ф.Э. Дзержинского», - говорится в сообщении пресс-центра "ИСД".

По информации пресс-центра, «ИСД» и Evraz Group на протяжении многих лет успешно сотрудничают между собой в рамках обычной коммерческой деятельности, связанной с куплей-продажей сырья, необходимого при производстве металла, а также торговли металлопродукцией.

«Корпорация «ИСД» и Evraz Group не связаны между собой какими-либо отношениями или обязательствами относительно совместного владения или управления какими-либо металлургическими предприятиями, оставаясь абсолютно независимыми субъектами металлургического рынка», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса Украины генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ заявил, что компании Evraz Group и "ИСД", которые совместно владеют металлургическими активами, произвели по итогам 2011 г. 25% чугуна от общего объема в Украине, 25,5% - стали, 29% - проката.

Гендиректор «Металлургпрома» уточнил корреспонденту УНИАН, что компания Evraz Group и "Индустриальный Союз Донбасса" в равных долях, по 50%, владеют акциями Алчевского металлургического комбината и Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского.

По его словам, Evraz Group приобрела акции этих предприятий у "ИСД" в 2010 году.