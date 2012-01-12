«Укрхимтрансаммиак» заявляет о выполнении своих обязательств перед «ТольяттиАзотом»

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация по ограничению прокачки аммиака производства ОАО «ТольяттиАзот» (ТоАЗ) не свидетельствует о невыполнении госпредприятием «Укрхимтрансаммиак» своих обязательств перед российским партнером.

Об этом говорится в пресс-релизе «Укрхимтрансаммиака», переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, в 2011 году Украинское государственное предприятие «Укрхимтрансаммиак» осуществило перекачку 1 млн. 671 тыс. тонн аммиака производства ТоАЗ. Это составляет 129% от согласованного на прошлый год объема транспортировки российской продукции.

«В связи с этим, украинская сторона имеет право ответственно заявить, что все обязательства по транспортировке аммиака ТоАЗа за 2011 год не только выполнены, но и перевыполнены», - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем в «Укрхимтрансаммиаке», сообщают, что «на текущий момент существуют объективные причины снижения объемов перекачки аммиака, что связано с обращением Одесского припортового завода временно приостановить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса», а также необходимостью проведения ремонта на насосной станции №10 аммиакопровода.

Как сообщалось в украинских СМИ, 10 января крупнейший российский производитель аммиака «ТольяттиАзот» («ТоАз») заявил о том, что на предприятии практически остановлено производство аммиака из-за прекращения его транспортировки, вызванной действиями украинской государственной компании «Укрхимтрансаммиак».