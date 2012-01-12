ФАС России возбудила дело против «Днепровагонмаша»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) 20 декабря 2011 г. возбудила дело против ОАО «Днепровагонмаш» (г. Днепродзержинск, Украина) за уклонение от заключения контракта на поставку вагонов Челябинскому трубопрокатному заводу.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном интернет-сайте ФАС.

Дело возбуждено по признакам заключения антиконкурентного соглашения между ОАО «Днепровагонмаш» и ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» (РФ).

«Основанием для возбуждения дела стало поступившее в ФАС России заявление от ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», по мнению которого ОАО «Днепровагонмаш» уклоняется от заключения договора на поставку вагонов - платформ для листового проката модели 13-4107, предназначенных для транспортировки листового проката шириной до 4450 мм», - отмечается в сообщении ФАС.

Согласно обнародованной информации, ФАС «усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «Днепровагонмаш» и ООО «Евразийский трубопроводный консорциум», которые выражаются в заключении и исполнении эксклюзивного контракта на изготовление и поставку в адрес последнего вагонов - платформ 13-4107».

ФАС констатирует, что такие действия противоречат части 2 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

Рассмотрение дела назначено на 27 февраля 2012 года.