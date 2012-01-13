«Беллегпром» в январе-ноябре 2011 года увеличил экспорт в Китай почти в 4 раза, в Бельгию - втрое

Минск. Предприятия концерна «Беллегпром» в январе-ноябре 2011 года увеличили экспорт продукции по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 13,7% до 636,5 млн.долл. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Внешнеторговый оборот организаций «Беллегпрома» за 11 месяцев прошлого года возрос на 18,3% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года до 1 млрд. 119,6 млн. долл. Импорт увеличился на 25% до 483,1 млн.долл. Сальдо внешней торговли товарами по концерну сформировалось положительное в размере 153,4 млн. долл.», - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, в январе-ноябре 2011 года возрос экспорт по основной номенклатуре товаров легпрома: швейных изделий - на 19,6%, объемной пряжи - на 3,5%, шелковых тканей - на 21,7%, хлопчатобумажных - на 33%, льняных - на 28,3%, трикотажных полотен - на 10,7%.

«Объем экспорта в страны СНГ увеличился на 14,2%, в страны дальнего зарубежья - на 11%. Впервые продукция (опытные партии) экспортировалась в Монголию, Грецию и Гонконг (Китай). Предприятия концерна закреплялись на традиционных рынках сбыта: поставки в Бельгию увеличились в 3,2 раза, Венгрию - в 1,5 раза, Италию - в 1,5 раза, Китай - в 3,9 раза. Всего предприятия концерна поставляли в январе-ноябре товары в 53 страны. Объем зарубежных отгрузок продукции собственного производства увеличился на 14,9%», - рассказали в концерне.

Справка УНИАН. Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году на базе Министерства легкой промышленности Белорусской ССР. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Беларуси и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфорово-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы 113 организаций различной формы собственности с общей численностью работников свыше 60 тыс. человек. На долю «Беллегпрома» приходится около 60% производимой в стране продукции легкой промышленности и 21% общего объема производства отечественных непродовольственных товаров.