ЗЗФ в 2011 году сократил объемы производства ферросплавов почти на 30%

Запорожский завод ферросплавов (ПАО «ЗЗФ» г. Запорожье) в 2011 году сократил объемы производства ферросплавов почти на 30%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, на протяжении 2011 года ЗЗФ было выпущено в общей сложности 212 338,720 ферросплавов.

«По сравнению с 2010 г., на протяжении которого Запорожский завод ферросплавов произвел 300 127,554 т ферросплавов, объемы производства сократились на 29,25%, или на 87 788,834 т», - сообщили на предприятии.

При этом ферросилиций ФС45, которого в 2010 г. было произведено 3 147,187 т, в 2011г. заводом не выпускался вообще, объемы производства ферросилиция ФС65 сократились более чем в 10 раз - с 56 297,798 т до 5 597,576 т, производство ферросиликомарганца МнС17 сократилось с 153 565,713 т до 129 705,925 т.

Значительно снизились также объемы производства ферромарганца: ФМн78 - с 63 428,146 т. до 55 921,422 т, а ФМн88 – с 6 272,490 т до 505,994 т.

«Показатель загрузки мощностей завода в целом за 2011 г. составил всего 44,24%», - констатировал председатель правления ПАО "ЗЗФ" Павел КРАВЧЕНКО, отметив, что основная причина столь значительного снижения объемов производства и низкой загрузки мощностей завода – ситуация с энергоснабжением предприятия.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2011 г. ЗЗФ, ранее потреблявший электроэнергию по тарифам 1-го класса потребления, был переведен на 2-й класс потребления, что привело к существенному росту затрат предприятия на электроэнергию. Ее доля в себестоимости продукции ЗЗФ достигла 42-47% (в зависимости от вида ферросплавов), что вызвало настолько существенное снижение конкурентоспособности продукции завода, что по итогам 5 месяцев 2011 г. ЗЗФ начал закрывать цеха и сокращать штат сотрудников.