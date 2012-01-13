Ferrexpo в 2011 году уменьшила объем производства окатышей на 2,2%

Компания Ferrexpo plc (Великобритания), контролирующая Полтавский горно-обогатительный комбинат, в 2011 году уменьшила общий объем производства окатышей на 2,2%, или 220,4 тыс. тонн, - до 9 млн. 810,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

По их данным, в 2011 году производство окатышей из собственной руды продолжалось в полном объеме, как и в 2010 году.

В 2011 году производство высокосортных окатышей 65%Fe из собственной руды возросло на 4,8% по сравнению с 2010 годом.

В 2011 году компания увеличила добычу железной руды на 2,4%, или 707,2 тыс. тонн, до 29,637 млн. тонн.

Производство концентрата увеличилось на 2,3%, или 261,4 тыс. тонн, до 11 млн. 486,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой компанией со штаб квартирой в Швейцарии и активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства - около 10 миллионов тонн в год. Основными потребителями продукции являются компании из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии и других стран АТР (Азиатско-тихоокеанского региона).