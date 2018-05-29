«ТольяттиАзот» против «Укрхимтрансаммиака» - симуляция конфликта

"Транзитный" украинско-российский конфликт вспыхнул вокруг еще одной трубы, проложенной по территории Украины - на этот раз вокруг аммиакопровода. Сценарий и поведение сторон в какой-то степени напоминает сценарий конфликта недавних лет вокруг газовой трубы.

Пресс-служба крупнейшего российского производителя аммиака «ТольяттиАзот» (ТоАз) 10 января заявила о неправомерном прекращении транспортировки российского аммиака по украинской части трубопровода «Тольятти – Одесса», находящегося в ведении украинской госкомпании «Укрхимтрансаммиак». А уже 11 января губернатор Самарской области, где расположен ТоАз, обратился в Минпромторг РФ с просьбой о содействии в возобновлении транзита аммиака через Украину. Таким образом, хозяйственный конфликт уже стал выглядеть как межгосударственный. Некоторые эксперты поспешили увязать действия "Укрхимтрансаммиака" с глобальными проблемами в украинско-российских взаимоотношениях, мол, Украина устроила российским химикам мелкий саботаж в ответ на угрозы ограничить импорт украинских товаров в РФ. Только на третий день после огласки скандала "Укрхимтрансаммиак" сформулировал официальный пресс-релиз по этому поводу. Однако формулировки нашей госкомпании настолько расплывчаты, что оставляют без ответа основной вопрос - почему прокачка российского аммиака прекратилась и когда она восстановится?

Сыр с запахом аммиака, или Обиженные химики?

Пресс-секретарь ТоАза Игорь Башунов 10 января сообщил, что на предприятии остановлены пять из семи агрегатов по производству аммиака, а оставшиеся два работают в режиме неполной загрузки, просто сжигая природный газ. Всю ответственность за тяжелую ситуацию на ТоАзе И.Башунов возлагает на "Укрхимтрансаммиак". Впрочем, если быть точным, то в информации ТоАЗа, которую публикуют российские СМИ претензии предъявляются к некоей компании "Укртрансаммиак". На сайте ТоАза никакой информации о коллизии вокруг аммиакопровода в открытом доступе вообще нету. Так что непонятку с названием украинского партнера, спишем на грамматическую ошибку, и не будем придираться к словам. Хотя уж название компании, с которой ведешь бизнес, можно было бы написать правильно...

Однако вернемся к сути конфликта. Тольяттинские химики считают, что украинское предприятие без предупреждения и обоснования прекратило прокачку аммиака, производимого ТоАзом. При этом отмечается, что у ТоАза с "Укрхимтрансаммиак" долгосрочный договор. По словам И.Башунова, ежегодно стороны подписывают дополнительные соглашения, которые определяют размер и цену прокачки аммиака на конкретный период. В 2011 году по словам И.Башунова, ТоАз поставил по трубопроводу примерно 1,7 млн. тонн аммиака, но начиная с середины декабря прошлого года "Укрхимтрансаммиак" не прокачал более 120 тысяч тонн тольяттинского аммиака.

Все взятые на себя обязательства по договоренностям с украинской стороной, включая своевременную оплату за транспортируемый аммиак, ТоАз выполняет в полном объеме, утверждает И.Башунов. Он так же отмечает, что "Укрхимтрансаммиак" продолжает обслуживать российское предприятие «Минудобрения» и украинских поставщиков аммиака.

На ТоАзе говорят о том, что в Одесском порту простаивают крупнотоннажные танкеры, которые прибыли за тольяттинским аммиаком. Убытки предприятия и его партнеров из-за действий "Укрхимтрансаммиака" оцениваются более чем в полмиллиарда рублей. На ТоАзе даже подсчитали финансовые потери "Укрхимтрансаммиака" и украинского бюджета, которые, по их оценке, уже превысили 3,2 млн. долл.

Представители ТоАза отмечают, что многочисленные письма и обращения к руководству "Укрхимтрансаммиак" с целью прояснения и урегулирования ситуации остались без ответа. Если в ближайшее время транспортировка не возобновится, ОАО «ТольяттиАзот» будет вынуждено остановить работу завода, что грозит серьезными социальными и экологическими последствиями.

В свою очередь «Укрхимтрансаммиак» заявляет о выполнении своих обязательств перед «ТольяттиАзотом». В пресс-релизе украинской компании подчеркивается, что сложившаяся ситуация по ограничению прокачки аммиака производства ОАО «ТольяттиАзот» не свидетельствует о невыполнении украинским госпредприятием своих обязательств перед российским партнером.

В «Укрхимтрансаммиаке» сообщают, что за 2011 год было прокачано 1 млн. 671 тыс. тонн аммиака производства ТоАЗа, что составляет 129% согласованного на прошлый год объема. «В связи с этим украинская сторона имеет право ответственно заявить, что все обязательства по транспортировке аммиака ТоАЗа за 2011 год не только выполнены, но и перевыполнены», - говорится в пресс-релизе. Вместе с тем предприятие заявляет, что «на текущий момент существуют объективные причины снижения объемов перекачки аммиака, что связано с обращением Одесского припортового завода временно приостановить работу трубопровода «Тольятти-Одесса», а также необходимостью проведения ремонта на его насосной станции №10.

Какие такие объективные обстоятельства, совершенно не ясно. В пресс-службе ОПЗ тоже не смогли прояснить ситуацию, отметив лишь, что завод не имеет отношения к хозяйственной и договорной деятельности "Укрхимтрансаммиака" и не может комментировать заявления этой компании.

Выходит, что весь сыр-бор из-за ремонта на насосной станции? Но это явно несерьезный повод для такого громкого скандала. Да и, при желании, можно было бы за месяц, прошедший с начала приостановки прокачки тольяттинского аммиака, решить эту техническую проблему.

После ознакомления с заявлениями представителей ТоАза и невнятными пояснениями "Укрхимтрансаммиак" складывается впечатление, что украинская компания таки явно не права. Причины таких ее действий на первый взгляд лежат на поверхности. Стоит напомнить, что российский аммиак, используемый, в первую очередь, для производства азотных удобрений, поставлялся на Одесский припортовый завод, где затем перегружался на крупнотоннажные танкеры и отправлялся морем конечному потребителю. Тут стоит отметить, что в Украине также существуют значительные мощности по производству аммиака, который импортируется через ОПЗ. Однако в последние годы выпуск данной продукции стал практически нерентабельным в связи с резким удорожанием российского природного газа, являющегося главным сырьем. То есть, ситуацию с ТоАзом можно расценивать как месть украинских производителей, которым трудно спокойно наблюдать за тем, как их российские конкуренты наращивают объемы прокачки аммиака через наш трубопровод. Это один вариант, но есть и другие предположения. Как уже было сказано выше, некоторые эксперты считают, что ограничение прокачки российского аммиака связано с заявлением главного санитарного врача России Геннадия Онищенко о низком качестве украинского сыра. Как известно, подобные заявления предваряют введение таможенных ограничений на импорт тех или иных продовольственных товаров в РФ.

Можно предположить, что кто-то в высших эшелонах украинской власти решил хоть чем-то насолить россиянам, в ответ на наезды. Но такое предположение выглядит совершенно неубедительно, стоит только обратить внимание на отсутствие конкретики в пояснениях «Укрхимтрансаммиака» и удивительно мягкую позицию ТоАза. И то правда - последний, будь он на 100% прав, вряд ли бы ждал почти целый месяц, прежде чем начать возмущаться. И уж точно бы пригрозил «Укрхимтрансаммиаку» судебным иском с кругленькой суммой санкций.

ТоАз играет в обиженного, а «Укрхимтрансаммиак» ему подыгрывает?

Независимый эксперт в сфере химической промышленности Дмитрий Гордийчук отмечает, что на протяжении последнего месяца у трейдера «Тольяттиазота» было всего четыре плавучих груза с аммиаком. «Это означает, что ситуация с реализацией продукции для этого предприятия не очень хорошая, и ему так или иначе пришлось бы сокращать производство. Я даже думаю, что приостановка перекачки аммиака в сегодняшних условиях не является для «Тольяттиазота» настолько критичной, как он хочет показать», - предположил эксперт.

В то же время, по его словам, если информация о приостановке поставок российского аммиака на Одесский припортовый завод окажется в международной деловой прессе, это может заметно оживить рынок аммиака, цены на него либо стабилизируются, либо пойдут вверх. Д.Гордийчук напомнил, что в октябре 2011 года цены на аммиак на мировых рынках обвалились.

Эксперт категорически отверг версию о том, что приостановка прокачки российского аммиака на ОПЗ может быть ответным шагом Украины на заявления Москвы о возможном ограничении импорта украинских товаров на территорию Таможенного союза РФ, Казахстана и Беларуси. «Нужно помнить, что договора, подписанные между «Укрхимтрансаммиаком» и российской стороной, закреплены печатями обеих субъектов. В случае возникновения каких-либо споров они могут обратиться в международный арбитражный суд. То есть, если бы украинская сторона безосновательно приостановила прокачку, россияне имели бы все основания обратиться в суд и выиграть его. Поэтому, я думаю, что здесь все дело в каких-то технических неувязках, хотя и не исключаю, что кому-то выгодно, что бы все это произошло», - подчеркнул эксперт.

Д.Гордийчук убежден, что рано или поздно квоты на прокачку тольяттинского аммиака будут утверждены и транспортировка возобновится в оговоренных объемах.

Пока же мы можем наблюдать за игрой ТоАза в жертву и неубедительными попытками «Укрхимтрансаммиака» посодействовать ему в этом. Пусть участники конфликта не обижаются, но со стороны выглядит все именно так. Этакий пиар-ход, позаимствованный из жизни киношно-эстрадных "звезд": а давайте-ка типа поругаемся - и публике о себе напомним, и тусовке, и может, билетики на концерты будут поживее раскупаться...

Антон Лосев (УНИАН)