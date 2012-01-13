Украина в январе-ноябре увеличила экспорт давальческого сырья на 85,2%

Объемы экспорта давальческого сырья из Украины в январе-ноябре 2011 года увеличились на 85,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, и составили 95,5 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В то же время в Украину за 11 месяцев 2011 г. импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 65,5 млн. долл. (на 34% больше объемов января-ноября 2010 года).

В январе-ноябре 2011 года в Украину поступило иностранного давальческого сырья на сумму 4,256 млрд. долл. (рост на 51,8% по сравнению с январем-ноябрем 2010 года). Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составлял 5,72 млрд. долл. (рост на 66,2%).