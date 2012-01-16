В Украине в 2011 г. производство основных видов ЖРС выросло на 1-6%

В Украине в 2011 году производство основных видов железорудного сырья выросло относительно 2010 года на 1-6%.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации горнорудных предприятий «Укррудпром».

Объемы производства железной руды выросли на 3%, или на 2,432 млн. тонн, - до 79,546 млн. тонн.

Производство железорудного концентрата также увеличилось на 3%, или на 2,152 млн. тонн, - до 65,91 млн. тонн.

Производство агломерата выросло на 6% (на 2,526 млн. тонн) - до 42,018 млн. тонн.

Производство окатышей увеличилось на 213 тыс. тонн - до 22,355 млн. тонн.

По данным «Укррудпрома», в 2011 г. украинские горнорудные предприятия экспортировали 34,557 млн. тонн ЖРС, что на 4,7% больше, чем за 2010 г.

Реализация ЖРС на внутреннем рынке выросла на 8% - до 37,211 млн. тонн, в том числе поставки украинским металлургам - на 11,4% - до 36,373 млн. тонн.

В 2011 г. металлургические предприятия Украины импортировали более 1,557 тыс. тонн железорудного сырья, что на 30,5% меньше, чем в 2010 г. Из России железорудное сырье импортировали Алчевский меткомбинат (805,1 тыс. тонн), МК им. Ильича (469,8 тыс. тонн), МК им. Дзержинского (247,5 тыс. тонн), МК «Азовсталь» (25 тыс. тонн), «Запорожсталь» (10 тыс. тонн). Кроме того, Полтавский ГОК импортировал 431,2 тыс. тонн. концентрата из Стойленского ГОКа (РФ).