Новое руководство НРМЗ готовит антикризисную стратегию развития предприятия

Исполняющим обязанности директора ГП «Николаевский ремонтно-механический завод» назначен Олег СКЛЯРОВ, ранее занимавший должность первого заместителя.

Согласно пресс-релизу, переданному агентству УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Дмитрий ПЛЯЦУК в ходе своего визита на НРМЗ 13 января.

Предыдущий директор НРМЗ Александр ШВЕЦ уволен с этой должности приказом генерального директора ГК «Укроборонпром» от 11 января 2012 года. Д.ПЛЯЦУК объясняет увольнение А.ШВЕЦА неудовлетворительными социально-экономическими показателями на предприятии. Он отметил, что проверка, проведенная территориальной государственной инспекцией труда в ноябре 2011 года, зафиксировала многочисленные факты нарушений прав работников. На предприятии длительное время вовремя и в полной мере не выплачивается зарплата. Задолженность охватывает периоды 2008-2011 годов и в целом составляет более 6 млн. 357 тыс. грн.

В ходе встречи с представителями трудового коллектива НРМЗ Д.ПЛЯЦУК представил им приоритеты политики ГК «Укроборонпром» в отношении предприятия. По его мнению, социально-экономическую ситуацию удастся нормализовать за счет улучшения внутреннего менеджмента, а также размещения на мощностях завода части государственного оборонного заказа и международных контрактов, заключенных ГК «Укрспецэкспорт».

Д.ПЛЯЦУК подчеркнул, что исполняющему обязанности директора НРМЗ поручено до 20 января в рамках созданной рабочей группы с участием представителей ГК «Укроборонпром» разработать антикризисную стратегию развития. Замгендиректора ГК «Укроборонпром» назвал безответственными и недопустимыми заявления отдельных представителей предприятия о возможности срыва существующих и перспективных международных контрактов.

«Все размещенные на НРМЗ заказы в рамках международных контрактов должны быть реализованы вовремя и в полном соответствии с предусмотренными условиями. Это главный критерий оценки деятельности нового руководства. Для быстрого выхода предприятия из кризиса нужно сконцентрироваться на государственных приоритетах, а не на поиске личной выгоды», - цитирует пресс-служба слова Д.ПЛЯЦУКА.

Справка УНИАН. ГП «Николаевский ремонтно-механический завод» специализируется на производстве бронированных машин на базе БТР-70, модернизации и ремонте бронированных машин БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2 и их модификаций. С января 2011 года, по решению правительства Украины, НРМЗ входит в состав ГК «Укроборонпром».