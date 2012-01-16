Производство в Украине в 2011 году стальных труб выросло на 26%

В Украине за 2011 год производство стальных труб относительно 2010 г. выросло на 26%, или на 454 тыс.тонн, – до 2,213 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

1,994 млн. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 219 тыс. тонн – на двух металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за 2011 г. произвел 181,5 тыс. тонн труб против 155,7 тыс. тонн по итогам 2010 г.

ММК им. Ильича произвел 37,5тыс. тонн труб против 83,1 тыс. тонн. В декабре 2011 г. меткомбинат трубы не производил.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за 2010 г. увеличилось на 17,4% - до 367,3 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 13% - до 405,4 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 27% - до 102 тыс. тонн.

Луганский трубный завод сократил производство на 13% - до 200,3 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в 2011 г. увеличились по сравнению с 2010 годом на 19,7% - до 218,6 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод за указанный период нарастил производство более чем в 2 раза - до 630,6 тыс. тонн

В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.