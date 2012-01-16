«Азовсталь» в 2011 году увеличила производство проката на 0,9%

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» за 2011 г. произвело 5,335 млн. тонн проката, что на 47 тыс. тонн, или на 0,9% больше, чем в 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

Согласно сообщению, за указанный период предприятие произвело 5,586 млн. тонн стали, что на 1%, или на 56 тыс. тонн меньше показателя за 2010 г.

Производство чугуна также сократилось на 1,9%, или на 96 тыс. тонн - до 4,862 млн. тонн.

К 1 января 2012 г. меткомбинат произвел 1,969 млн. тонн агломерата – на 17 тыс. тонн, или 0,8% больше, чем за 2010 г.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав Группы "Метинвест».

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".