СевГОК в 2011 году нарастил производство железорудного концентрата на 1,4%

ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, г. Кривой Рог) за 2011 г. нарастило относительно 2010 г. производство железорудного концентрата на 1,4%, или на 205 тыс. тонн - до 14,424 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За указанный период СевГОК также произвел 10,331 млн. тонн окатышей, что 4,3%, или на 431 тыс. тонн больше, чем в 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн. тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн. тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

СевГОК по итогам 2010 г. нарастил относительно 2009 г. производство железорудного концентрата на 3,3% - до 14, 219 млн. тонн, производство окатышей увеличилось на 4,9% - до 9,9 млн. тонн.