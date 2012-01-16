Добыча угля в Украине в 2011 г. увеличилась на 8,9%

По оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн. тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Минэнергоугля.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период увеличилась на 3,7%, или 881 тыс. тонн, – до 24,859 млн. тонн, энергетического – на 11,4%, или 5,813 млн. тонн, – до 57,001 млн. тонн.

Предприятия Минэнергоугля в прошлом году сократили добычу на 0,05%, или на 19 тыс. тонн, - до 38,431 млн. тонн. В отчетный период на госшахтах добыто 7,541 млн. тонн коксующегося угля и 30,890 млн. тонн энергетического угля.

В декабре прошлого года в Украине добыто 7,114 млн. тонн рядового угля, что на 6,5%, или на 435 тыс. тонн больше, чем за декабрь 2010 года.

Напомним, Минэнергоугля прогнозировало, что по итогам 2011 года добыча угля в Украине возрастет на 2,4% - до 77 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт. Угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.