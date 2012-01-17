Volkswagen и BMW объявили об отзыве с мирового рынка более 500 тысяч авто

Немецкие автопроизводители Volkswagen AG и BMW AG объявили в понедельник об отзыве с мирового рынка более 500 тысяч автомобилей из-за возможных технических проблем, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей компаний.

Крупнейший производитель автомобилей в Европе - немецкий концерн Volkswagen начал отзывать свои автомобили в октябре прошлого года, предполагая, что всего будет отозвано 299 тысяч машин с дизельными двигателями, напоминает издание. Только в США отзыву подлежат 168 тысяч машин.

Причиной стала установленная неисправность системы впрыска топлива. В результате неправильной частоты работы системы на трубку для подачи топлива оказывается дополнительная нагрузка, что может привести к образованию трещин и, следовательно, утечке топлива из системы. В этом случае существует угроза возгорания.

Компания поставила в известность владельцев, однако не объявила, сколько автомобилей было уже отозвано.

Неисправность касается моделей Volkswagen Golf, Jetta, Passat, Tiguan и других произведенных с 2009 года, отмечает газета.

Отзываются также и автомобили, выпускаемые дочерними предприятиями VW - Audi, Skoda и Seat.

Другой немецкий концерн - крупнейший в мире автопроизводитель машин класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - также объявил об отзыве 235 тысяч автомобилей Mini по всему миру из-за технического дефекта. По словам Wall Street Journal, неисправность может касаться электронасоса, который охлаждает турбокомпрессор, в результате чего может произойти перегрев турбины и возгорание в моторном отсеке.

По словам представителя BMW, никаких инцидентов, имеющих отношение к предполагаемым неполадкам, не зафиксировано.

Как отмечает газета, об этом шаге концерна BMW стало известно после того, как он уведомил американскую службу безопасности дорожного движения (NHTSA) об отзыве почти 89 тысяч автомобилей Mini в США из-за опасности возгорания, передает РИА Новости.