Алчевский меткомбинат нарастил производство на 19,3-36%

ПАО «Алчевский металлургический комбинат» за 2011 г. нарастил относительно 2010 г. производство основных видов продукции на 19,3-36%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Меткомбинат произвел 3,639 млн. тонн проката, что на 966 тыс. тонн, или на 36% больше, чем за 2010 г.

Комбинат выплавил 3,773 млн. тонн стали, что на 877тыс. тонн, или на 30,2% больше, чем по результатам 2010 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 3,403 тыс. тонн чугуна, что на 835 тыс. тонн, или на 32,5%, больше показателя за 2010 г.

К 1 января 2012 г. металлургический комбинат произвел 5,117 млн. тонн агломерата, что на 830 тыс. тонн (на 19,3%) больше, чем в 2010 г.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По итогам 2010 г. комбинат сократил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 5-20%.

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