Металлургические предприятия в прошлом году незначительно увеличили производство

Металлургические предприятия Украины в 2011 году незначительно увеличили производство продукции.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам 2011 г. произвело 5,206 млн.тонн проката, что на 323 тыс. тонн, или на 6,6% больше, чем за 2010 г. Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», за 2011 г. комбинат выплавил 5,177 млн. тонн чугуна, что на 448 тыс. тонн, или на 9,4% больше, по сравнению с результатами за 2010 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 6,135 млн. тонн стали, что на 484 тыс. тонн, или на 8,5%, больше показателя за 2010 г.

К 1 января 2011 г. меткомбинат произвел 11,983 млн. тонн агломерата, что на 822 тыс.тонн (на 7,3%) больше, чем за 2010 г.

ОАО «Енакиевский металлургический завод» за 2011 г. нарастил относительно 2010 г. производство проката на 6,4%, или на 154 тыс. тонн - до 2,548 млн. тонн. Предприятие выплавило 2,669 млн. тонн стали, что на 171 тыс. тонн, или на 6,8% больше, чем по результатам за 2010 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 2,343 тыс. тонн чугуна, что на 180 тыс. тонн (на 8,3%) больше показателя за 2010 г.

К 1 января 2012 г. предприятие произвело 1,948 млн. тонн агломерата, что на 217тыс. тонн (на 12,5 %) больше, чем за 2010 г.

ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» (г. Запорожье) в 2011 году увеличило производство основных видов продукции: стали на 9,5%, проката – на 11%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, «сдача стали по заводу за 12 месяцев 2011 г. составила 425 173 тонны, что на 9,5% больше соответствующего показателя 2010 г., на протяжении которого ДСС было сдано 388 194 тонны стали».

Производство проката за 12 месяцев 2011 г., по данным пресс-службы завода, составило 279 610 тонн, что больше показателя 2010 г. (251 900 тонн) на 11%.

В то же время, ПАО «ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» в 2011 году произвело 745 тыс. тонн проката, что на 41 тыс. тонн, или на 5,2% меньше, чем за 2010 г.

По данным "Металлургпрома", за прошлый год завод также выплавил 862 тыс. тонн стали, что на 22 тыс. тонн, или на 2,4% меньше, чем в 2010 г.

За отчетный период на метзаводе им. Петровского произведено 861 тыс. тонн чугуна, что на 59 тыс. тонн, или на 6,4% меньше показателя 2010 г.

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