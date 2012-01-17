В Украине рост промпроизводства в 2011 году составил 7,3%

В Украине спад промышленного производства в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,5%, в январе-декабре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем 2011 года рост промпроизводства составил 0,4%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в 2011 году (в январе-декабре 2011 г. против января-декабря 2010 года) по отраслям составил: в добывающей промышленности – 6,9% (в декабре 2011 г. к ноябрю 2011 г. – 0,7%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 5,3% (к ноябрю – спад 2,3%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 8,1% (к ноябрю – рост 3%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в 2011 г. составил 7,7% (к ноябрю – без изменений), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – спад 0,7% (к ноябрю – спад 0,7%).

В легкой промышленности в 2011 г. зафиксирован рост объемов производства на уровне 6,1% (к ноябрю – рост 1,8%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 6,7% (к ноябрю – рост 1,6%), в производстве кожи, изделий из нее – 3,9% (к ноябрю – рост 2,9%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в 2011 году составил 8,5% (к ноябрю – спад 1,5%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 1,7% (к ноябрю – спад 5,7%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 8,5% (к ноябрю – рост 5,6%).

В химической и нефтехимической промышленности в 2011 году зафиксирован рост объемов производства на 14,4% (к ноябрю – рост 0,2%), в том числе в химическом производстве – 18,8% (к ноябрю – рост 2,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 1,1% (к ноябрю т.г. – спад 8,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 10,7% (к ноябрю – спад 16,3%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в 2011 году рост производства составил 8,5% (к ноябрю – спад 0,4%), в машиностроении - 16,9% (к ноябрю – рост 13,7%), в частности, в производстве машин и оборудования – 11,6% (к ноябрю – рост 19,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 15% (к ноябрю – спад 2,9%), в производстве транспортного оборудования – 22,4% (к ноябрю – рост 21,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 5,4% (к ноябрю – рост 1,7%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в 2010 году по сравнению с 2009 г. составил 11,2%.