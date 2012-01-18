Генеральным директором «АрселорМиттал Кривой Рог» назначен Поляков

Генеральным директором ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) назначен Артем ПОЛЯКОВ , сменивший на этой должности Вайдианатхапура Венкитадри ВАЙДИСВАРАНА, который был исполняющим обязанности генерального директора предприятия с октября 2011 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте АМКР.

Согласно пресс-релизу, в обязанности А.ПОЛЯКОВА, как генерального директора предприятия, будет входить дальнейшее преобразование "АрселорМиттал Кривой Рог" в высокоэффективное предприятие c особым фокусом на вопросах охраны труда, выполнение масштабной программы модернизации, а также обеспечение дальнейшей стабильной работы производства и увеличения доли предприятия на рынке.

А.ПОЛЯКОВ официально вступит в должность и приступит к исполнению своих обязанностей после прохождения ориентационной программы в корпоративном офисе "АрселорМиттал" и завершения всех необходимых формальностей.

«Как новому генеральному директору ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», Артему ПОЛЯКОВУ предстоит укрепить позитивные тенденции и достижения предприятия в области охраны труда, которая является для нас приоритетом №1. Среди других его основных задач будет также обеспечение стабильной работы производства, продолжение программы модернизации предприятия в Кривом Роге, а также дальнейшее построение эффективного диалога между "АрселорМиттал", как крупнейшим иностранным инвестором в стране, и правительством Украины. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы нашего будущего в Украине и намерены продолжать развивать наш бизнес в этой стране», - приводятся в пресс-релизе слова члена Совета директоров компании "АрселорМиттал" Гонзало УРКИХО.

Как отмечается в сообщении АМКР, А.ПОЛЯКОВ имеет большой управленческий опыт, особенно в странах СНГ. До прихода в "АрселорМиттал" А.ПОЛЯКОВ работал генеральным директором сахарного бизнес-направления группы компаний «Русагро», одного из крупнейших агрохолдингов России. До этого он работал во французской компании Lafarge (производитель строительных материалов), где занимал различные должности: директор по стратегии и развитию бизнеса стран СНГ в штаб-квартире в Париже, а также исполнительный директор подразделения в Украине и России. До этого А.ПОЛЯКОВ работал в АО «Карельский окатыш», российском предприятии по добыче и переработке железных руд (г. Костомукша) на должности финансового директора, а затем – генерального директора.

А.ПОЛЯКОВ получил степень магистра делового администрирования в Международном институте развития менеджмента в Лозанне (Швейцария). Он также закончил с отличием Военно-инженерную академию (Москва, Российская Федерация) и факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия). А.ПОЛЯКОВ родился в г. Саратове (Россия) в 1965 году.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 г. увеличил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 19,3-21,6%.

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