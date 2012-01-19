Компания Kodak объявила о банкротстве. Долгов накопилось на 6,8 млрд. долл.

Американская компания Kodak, основанная в 1880 году, подала иск о банкротстве в суд, попросив власти защитить корпорацию от кредиторов.

Как сообщает «Газета.ру», со ссылкой на агентство Bloomberg, у Kodak накопилось 6,8 млрд. долларов долгов при общей объеме активов в 5,1 млрд. долларов.

В начале недели Kodak сообщила о получении кредита в 950 млн. долларов от Citigroup, который может помочь компании справиться с обязательствами.

Эксперты предполагают, что для того, чтобы расплатиться с долгами, знаменитый производитель фототехники продаст большинство патентов на собственные товары конкурентам, включая Canon.

Акции Kodak за минувший год рухнули на 91%.