Эксперты прогнозируют замедление роста промпроизводства в 2012 году

В текущем году следует ожидать замедления темпов роста промышленного производства Украины до 4,1%.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами ПАО «ИНГ Банк Украина», которым располагает УНИАН.

В обзоре отмечается, что за 2011 г. промышленность продемонстрировала рост на уровне 7,3% (год к году), что в целом соответствует прогнозу экспертов банка (7,2%), но ниже консенсус-прогноза в 7,8%.

Данное расхождение с реальными показателями, по словам экспертов, может объясняться более значительным замедлением темпов роста отрасли в 4-м квартале 2011 г. по причине нестабильности на мировых рынках и соответствующего сокращения спроса на сталь. Таким образом, для участников рынка не стало большой неожиданностью, что уже в декабре темпы роста промышленного производства впервые за два года продемонстрировали отрицательную динамику в годовом выражении (-0,5%).

«Мы не рассчитываем на восстановление темпов промышленного роста как минимум в 1-м картале. 2012 г., учитывая как высокую базу сравнения прошлого года, так и по-прежнему низкий спрос на сталь на мировых рынках. Таким образом, мы ожидаем замедления темпов роста промышленного производства в 2012 г. и подтверждаем наш прогноз на текущий год на уровне 4,1%», - говорится в обзоре «ИНГ Банк Украина».