Украинские компании в 2011 году увеличили производство автомобилей

Корпорация «Богдан» в 2011 году увеличила производство легковых авто на 5,5% – до 20,2 тыс. штук

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов украинского рынка автотранспортных средств, в 2011 году увеличила производство легковых автомобилей на 5,5% по сравнению с 2010 годом – до 20,240 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Богдан».

В сообщении отмечается, что в 2011 году корпорация «Богдан» сократила производство грузовых автомобилей на 46,5% по сравнению с 2010 годом – до 649 штук, а также произвела 144 автобуса.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод по выпуску легковых автомобилей мощностью 120 тыс. авто в год, инвестировав в этот проект более 330 млн. долл.

В настоящее время корпорация выпускает легковые авто Lada и Hyundai, а также легковые авто под собственным брендом с использованием комплектующих ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти, РФ) и других мировых производителей.

Под брендом Bogdan по лицензии «АвтоВАЗа» выпускаются автомобили Bogdan 2110, Bogdan 2111, которые, также как и Bogdan 2310 pick-up, экспортируются в несколько стран СНГ, в том числе в Россию.

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«Еврокар» в 2011 году увеличил производство автомобилей на 56,2% – до 11,7 тыс. штук

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Закарпатская обл.) в 2011 году увеличил производство автомобилей различных марок на 56,2%, по сравнению с 2010 годом, до 11,656 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в декабре 2011 года «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 47,1%, по сравнению с декабрем 2010 года, до 1358 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.

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Корпорация «Эталон» в 2011 году увеличила производство автобусов на 72% – до 1,7 тыс. штук

ЗАО «Бориспольский автозавод» и ЗАО «Черниговский автозавод», входящие в корпорацию «Эталон», в 2011 году увеличили производство автобусов различных модификаций на 72% по сравнению с 2010 годом – до 1734 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Эталон».

В сообщении отмечается, что в 2011 году корпорация также увеличила производство грузовых автомобилей на 57,8% по сравнению с 2010 годом – до 232 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году корпорация «Эталон» увеличила производство автобусов различных модификаций в 3,5 раза по сравнению с 2009 годом – до 1008 штук.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

ЗАО «Бориспольский автозавод» – одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года. Бориспольский автозавод принимает активное участие в реализации государственной программы «Школьный автобус». На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов.

ЗАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.

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«Черкасский автобус» в 2011 году увеличил производство автобусов на 13% – до 828 штук

ПАО «Черкасский автобус» (г. Черкассы) в 2011 году увеличило производство автобусов различных модификаций на 12,9% по сравнению с 2010 годом – до 828 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Черкасский автобус».

В сообщении отмечается, что в 2011 году «Черкасский автобус» сократил производство грузовых автомобилей на 74,3% по сравнению с 2010 годом – до 29 штук.

Напомним, в начале 2011 года корпорация «Богдан», в которую ранее входил «Черкасский автобус», заявила, что вывела это предприятие из своей структуры, продав принадлежащий ей контрольный пакет акций.

По состоянию на третий квартал 2011 года 80,0718% акций ПАО «Черкасский автобус» принадлежало Паевому венчурному инвестфонду «ЗЕТА» ООО КУА «ИЗИ Лайф». Компания по управлению активами «ИЗИ ЛАЙФ» создана в сентябре 2007 года.

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