Брюссель. Еврокомиссия предлагает сохранить антидемпинговую пошлину на украинские стальные тросы и канаты в размере 51,8%.

Об этом говорится в предложении Еврокомиссии странам-членам ЕС, текстом которого располагает УНИАН.

В проекте решения Совета ЕС отмечается, что впервые антидемпинговые пошлины на стальные тросы и канаты были введены против ряда стран, в том числе и Украины, в 1999 году, после чего продлены в 2005 году.

13 ноября 2010 года Комиссия объявила о пересмотре принятых мер в связи с истечением срока их действия по запросу Комитета по связям Европейского союза производителей стальных тросов.

“Запрос базировался на том, что истечение срока действия мер, скорее всего, приведет к продлению или возврату к демпингу и ущербу для европейской промышленности”, - написано в проекте решения Совета ЕС.

В документе отмечается, что единственному украинскому производителю стальных тросов и канатов было предложено заполнить специальный опросник Еврокомиссии, однако он не предоставил исчерпывающих ответов, поэтому не считался производителем, сотрудничающим в расследовании.

Данное расследование касалось периода с 1 октября 2009 года по 30 сентября 2010 года.

Во время расследования импорт украинских стальных тросов и канатов составил 22 тонны, или менее 0,1% продаж на европейском рынке.

В предложении Еврокомиссии написано, что при отсутствии сотрудничества с украинским производителем экспортные цены оценивались на основе открытой информации относительно экспорта украинских стальных тросов и канатов с учетом стоимости транспортировки и страхования. В результате было установлено, что демпинговая маржа составляла в период расследования более 80%.

Для установления этого Комиссия использовала доступную торговую статистику, а также статистику по ценам на экспорт украинских тросов и канатов на другие рынки. В результате сравнения цен на рынке ЕС с ценами на других рынках, на которые осуществлялся экспорт канатов украинского производства, Комиссия пришла к выводу о возможности значительного снижения цен при экспорте стальных тросов и канатов в ЕС, в том числе до уровня демпинга.

При этом, согласно открытым данным, не задействованные возможности по производству стальных тросов и канатов в Украине составляют 10-12,5 тыс. тонн, что, по мнению Еврокомиссии, свидетельствует о достоверности значительного увеличения этой продукции в ЕС.

В предложении Еврокомиссии также отмечается, что украинское правительство, комментируя выводы относительно достоверного увеличения экспорта стальных тросов и канатов в ЕС в случае отмены антидемпинговых пошлин, назвало их “преувеличенными и безосновательными”, считая, что за время действия антидемпинговых мер украинский производитель потерял связи с потребителями его продукции.

Вместе с тем, отмечается в документе, правительство Украины не прокомментировало привлекательность рынка ЕС из-за значительной разницы в ценах по сравнению с рынками СНГ и Азии.