В Украине увеличилось производство туалетной бумаги

В Украине за январь-декабрь 2011 года производство туалетной бумаги увеличилось на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, – до 593,079 млн. рулонов.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "УкрПапир".

Согласно сообщению, ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» увеличил производство туалетной бумаги на 12,4% – до 340,179 млн. рулонов; ОАО «Кохавинская БФ» сократила производство на 2,2% – до 79,098 млн. рулонов; ПАО «Картонно-бумажная компания» («Львовкартонопласт») –уменьшило производство туалетной бумаги на 70,9% – до 622 тыс. рулонов; ОАО "Моквинская БФ" увеличила производство на 3,2% – до 5,131 млн. рулонов.

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В Украине производство картонно-бумажной продукции в 2011 году выросло на 23,5% – до 7 млрд. грн. В Украине предприятия-производители картонно-бумажной продукции за январь-декабрь 2011 года увеличили объемы производства в денежном выражении на 23,5% по сравнению с 2010 годом – до 6 млрд. 891,153 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «УкрПапир».

Согласно статистическим данным ассоциации, производство бумаги и картона увеличилось на 10,8% по сравнению с 2010 годом – до 949,060 тыс. тонн. Производство картонной тары (ящиков) увеличилось на 1,4% – до 839,543 млн. кв. м.

Также сообщается, что производство газетной бумаги увеличилось в 2,3 раза – до 33,048 тыс. тонн. Производство обоев увеличилось на 3,1% – до 185,704 млн. условных кусков.