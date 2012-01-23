Уволенные работники ЗЗФ просят Президента помочь возобновить работу завода
Бывшие работники ПАО «Запорожский завод ферросплавов», уволенные в связи остановкой части производственных мощностей предприятия, просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помочь с решением вопроса о передаче заводу подстанции «Ф-2». Об этом говорится в открытом письме бывших работников ЗЗФ, переданном в Администрацию Президента Украины 19 января.
Авторы письма, текстом которого располагает УНИАН, отмечают, что обратиться к Президенту их вынудил произвол чиновников.
«Мы остались без работы по причине снижения производства на нашем заводе, которое произошло после отказа в работе предприятия по первому классу потребления электроэнергии. Выход можно было найти, можно было передать в аренду или продать заводу подстанцию «Ф-2» и тем самым сохранить 1400 рабочих мест. Но чиновники в Минэнергоугля и НАК «ЭКУ» не захотели принимать такое решение, и нас выбросили на улицу. Неоднократно мы писали во все инстанции: и в Кабинет министров, и в Минэнергоугля, и в НАК «ЭКУ», приезжали в Киев, встречались с министром Юрием БОЙКО, его замом Сергеем ЧЕХОМ, Петром ОМЕЛЯНОВСКИМ. Но дальше слов дело не пошло, тогда мы письменно обратились к Вам. И Вы дали поручение решить положительно этот вопрос», - говорится в письме.
В обращении подчеркивается, что в конце декабря 2011 года министр энергетики и угольной промышленности Ю.БОЙКО и его заместитель С.ЧЕХ пообещали в течение двух – двух с половиной месяцев решить вопрос передачи заводу подстанции.
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«Однако 17 января господин ЧЕХ заявил, что не владеет ситуацией по этому вопросу, а 18.01 руководитель одного из департаментов “ЭКУ” Александр БЕЛЕЦ сообщил, что хотя НАК “ЭКУ” и не возражает против продажи подстанции “Ф-2” ЗЗФ, но само эту проблему не решает. Вопрос продажи или передачи в аренду подстанции может решить только “Запорожьеоблэнерго”, и что до завершения приватизации “Запорожьеоблэнерго”, которая идет сейчас и будет продолжаться все первое полугодие текущего года, ни о какой продаже имущества компании не может быть и речи. Это говорит о том, что чиновники в очередной раз не хотят решать вопросы простых людей. Просим Вас, как гаранта конституции, примите меры, накажите нерадивых чиновников, не выполнивших Ваше прямое указание. Помогите с решением вопроса по передаче заводу подстанции. Мы хотим работать и получать достойную зарплату», - пишут авторы письма.
|Потери государства от сокращения производства
на ЗЗФ могут достигнуть более 300 млн. грн.
В письме также приводятся цифры потерь, которые понес госбюджет в связи с непредоставлением ЗЗФ 1 класса потребления электроэнергии: стоимость непотребленной электроэнергии - 908 млн. 266 тыс. грн. с НДС (по цене 1 кл.); городской бюджет Запорожья недополучил 10 млн. 584 тыс. грн. в год; снижение отчислений в Пенсионный фонд (ЕСВ) - 37 млн. 862 грн; выплаты из бюджета уволенным работникам – 29 млн. 120 тыс. грн. (пособие); общее снижение платежей - 985 млн. 832 тыс. грн.
При этом в письме отмечается, что увеличение поступлений от разницы цены электроэнергии между 1-м и 2-м классом составило всего 277 млн. 759 тыс. грн. В результате, по мнению авторов письма, чистый убыток украинской экономики составил 708 млн. 73 тыс. грн.
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Как сообщал УНИАН, представители трудового коллектива ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ), начиная с ноября 2011 года, неоднократно пикетировали здание Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, требуя письменных подтверждений начала процесса передачи предприятию подстанции «Ф-2».
29 ноября 2011 года в ходе пикетирования здания Минэнерго работниками ЗЗФ заместитель министра энергетики Сергей ЧЕХ пообещал, что в течение 2,5 месяцев вопрос продажи ПАО «Запорожский завод ферросплавов» подстанции «Ф-2» будет решен. Однако затем из документов, переданных пикетирующим представителями Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, стало известно, что точно определить сроки продажи подстанции невозможно.
Справка УНИАН.ПАО «Запорожский завод ферросплавов» на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» расторгла с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления.
Как отмечают на ЗЗФ, перевод завода во 2-й класс потребителей электроэнергии, привел к сокращению загрузки производственных мощностей ЗЗФ с 70% (по состоянию на начало 2011 года) до 40%. В результате, бюджеты всех уровней недополучили в 2011 году около 1 млрд. грн., руководство завода было вынуждено уволить 1400 работников, а само предприятие оказалось на грани полной остановки.