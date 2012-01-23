Уволенные работники ЗЗФ просят Президента помочь возобновить работу завода

Бывшие работники ПАО «Запорожский завод ферросплавов», уволенные в связи остановкой части производственных мощностей предприятия, просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помочь с решением вопроса о передаче заводу подстанции «Ф-2». Об этом говорится в открытом письме бывших работников ЗЗФ, переданном в Администрацию Президента Украины 19 января.

Авторы письма, текстом которого располагает УНИАН, отмечают, что обратиться к Президенту их вынудил произвол чиновников.

«Мы остались без работы по причине снижения производства на нашем заводе, которое произошло после отказа в работе предприятия по первому классу потребления электроэнергии. Выход можно было найти, можно было передать в аренду или продать заводу подстанцию «Ф-2» и тем самым сохранить 1400 рабочих мест. Но чиновники в Минэнергоугля и НАК «ЭКУ» не захотели принимать такое решение, и нас выбросили на улицу. Неоднократно мы писали во все инстанции: и в Кабинет министров, и в Минэнергоугля, и в НАК «ЭКУ», приезжали в Киев, встречались с министром Юрием БОЙКО, его замом Сергеем ЧЕХОМ, Петром ОМЕЛЯНОВСКИМ. Но дальше слов дело не пошло, тогда мы письменно обратились к Вам. И Вы дали поручение решить положительно этот вопрос», - говорится в письме.

В обращении подчеркивается, что в конце декабря 2011 года министр энергетики и угольной промышленности Ю.БОЙКО и его заместитель С.ЧЕХ пообещали в течение двух – двух с половиной месяцев решить вопрос передачи заводу подстанции.

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«Однако 17 января господин ЧЕХ заявил, что не владеет ситуацией по этому вопросу, а 18.01 руководитель одного из департаментов “ЭКУ” Александр БЕЛЕЦ сообщил, что хотя НАК “ЭКУ” и не возражает против продажи подстанции “Ф-2” ЗЗФ, но само эту проблему не решает. Вопрос продажи или передачи в аренду подстанции может решить только “Запорожьеоблэнерго”, и что до завершения приватизации “Запорожьеоблэнерго”, которая идет сейчас и будет продолжаться все первое полугодие текущего года, ни о какой продаже имущества компании не может быть и речи. Это говорит о том, что чиновники в очередной раз не хотят решать вопросы простых людей. Просим Вас, как гаранта конституции, примите меры, накажите нерадивых чиновников, не выполнивших Ваше прямое указание. Помогите с решением вопроса по передаче заводу подстанции. Мы хотим работать и получать достойную зарплату», - пишут авторы письма.

В письме также приводятся цифры потерь, которые понес госбюджет в связи с непредоставлением ЗЗФ 1 класса потребления электроэнергии: стоимость непотребленной электроэнергии - 908 млн. 266 тыс. грн. с НДС (по цене 1 кл.); городской бюджет Запорожья недополучил 10 млн. 584 тыс. грн. в год; снижение отчислений в Пенсионный фонд (ЕСВ) - 37 млн. 862 грн; выплаты из бюджета уволенным работникам – 29 млн. 120 тыс. грн. (пособие); общее снижение платежей - 985 млн. 832 тыс. грн.

При этом в письме отмечается, что увеличение поступлений от разницы цены электроэнергии между 1-м и 2-м классом составило всего 277 млн. 759 тыс. грн. В результате, по мнению авторов письма, чистый убыток украинской экономики составил 708 млн. 73 тыс. грн.

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