В Беларуси в прошлом году металлургическое производство выросло почти на 5% - до 23,8 трлн.руб.

Минск. В Беларуси в 2011 году металлургическое производство и производство готовых металлических изделий увеличилось на 4,9% по отношению к 2010 году и составило 23 трлн. 874,1 млрд. белорусских рублей. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси ( ).

По сообщению Белстата, рост производства произошел почти по всем видам продукции. Так, в 2011 году выплавка стали составила 2 млн. 779,3 тыс. тонн (рост по сравнению с 2010 годом составил 4%); производство стальных труб - 210,1 тыс. т (рост - 18,7%); обыкновенной проволоки - 333,9 тыс. т (рост - 14,5%); стальной проволоки - 84 тыс. т (рост - 9,4%), металлокорда - 94,1 тыс. т (рост - 1,3%), стальной сетки - 3 млн. 861 тыс. кв. метров (рост - 42,4%).

В по трем наименованиям зафиксировано снижение производства по сравнению с предыдущим годом: строительного проката - на 0,1% до 2 млн. 456,5 тыс. тонн, строительных стальных конструкций - на 8,4% до 44,4 тыс. т, отопительных котлов - на 7,9% до 33,3 тыс. шт.

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На складах предприятий металлургической отрасли на 1 января 2012 года скопилось запасов продукции на 745,1 млрд. рублей, что составляет 52,8% среднемесячного объема производства.

Так, складские запасы стальных труб составили 7,6 тыс. тонн – 44,7% среднемесячного производства, продукции порошковой металлургии – 80 тонн (5,5%), обыкновенной проволоки – 2,7 тыс. тонн (9,7%), стальной проволоки – 4,9 тыс. тонн (69,8%,) металлокорда – 6,7 тыс. тонн (85,4%), отопительных котлов – 2.592 шт. (93,4%), стальной сетки – 304 тыс. кв. метров (94,5%).

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