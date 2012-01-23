ТС ввел антидемпинговую пошлину на ввоз украинских стальных валков

Таможенный союз (ТС) ввел антидемпинговую пошлину в 26% на ввоз украинских стальных валков до 26 июня 2014 года.

Соответствующее решение Комиссии ТС от 9 декабря 2011 г. размещено на сайте КТС.

«Установить сроком по 26 июня 2014 г. включительно антидемпинговую пошлину в размере 26 процентов от таможенной стоимости в отношении ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза стальных кованых валков для прокатных станов, происходящих из Украины и классифицируемых кодами 8455 30 310 0 и 8455 30 390 0 ТН ВЭД ТС», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, антидемпинговые пошлины в размере 26% на украинские стальные кованые валки с июня 2011 г. действовали в России.

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