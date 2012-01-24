Реализацию украинско-российской программы "Днепр" по запуску ракет продолжат

Украинско-российская программа "Днепр" по использованию снятых с боевого дежурства ракет РС-20 для запуска космических аппаратов в коммерческих целях будет продолжена.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В сообщении отмечается, что 19 января посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ проинформировал премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, что Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял решение о продолжении реализации совместной программы по использованию снятых с боевого дежурства ракет РС-20 для запуска космических аппаратов в коммерческих целях (программа «Днепр»).

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