Эксперт прогнозирует замедление роста промпроизводства в Украине до 4%

В текущем году в Украине следует ожидать замедления роста промышленного производства до 4% против 7,3% в 2011 году.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

Он считает, что существенное замедление промышленного производства в декабре 2011 года было связано в первую очередь с ухудшением внешней конъюнктуры.

Так замедление роста в металлургии, по словам эксперта, определило снижение внешнего спроса, при этом снижение в энергетике может объясняться довольно теплой погодой в декабре.

«Главный фактор (фактор, определивший замедление роста, - УНИАН) - ухудшающаяся внешняя конъюнктура. Можно говорить о том, что в 2012 году экспортные отрасли также будут себя чувствовать не очень хорошо, то есть темпы роста будут намного меньше, чем это было в период 2010-2011 гг., когда имел место восстановительный рост. Скорее всего, будет рецессия, падение на протяжении нескольких кварталов», - сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН.

По его словам, основными отраслями, которые будут обеспечивать рост промышленного производства в 2012 году, будут оставаться металлургия, химия и машиностроение.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,5%, в январе-декабре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,3%.

По данным Госстата, в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем 2011 года рост промпроизводства составил 0,4%.

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