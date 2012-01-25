Отзываемые с рынка автомобили Volkswagen в Украину не поставлялись - официальное заявление

В СМИ появилась информацияо том, что компания Volkswagen отзывает около 300 000 автомобилей с дизельным двигателем объемом 2 л. из-за проблем с топливной системой.

Данная ситуация не совсем касается украинского рынка, потому что в Украину официально не поставлялись автомобили с указанной в новостных лентах неисправностью. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН официальном заявлении компании-импортера автомобилей Volkswagen в Украине ООО "Порше Украина".

Более того, сказано в заявлении, в разрезе корпоративной политики Volkswagen подобные случаи принято называть "сервисными акциями". При их инициировании заводом, владельцев автомобилей, попадающих под сервисную акцию, своевременно уведомляют о необходимости посетить ближайшую авторизованную СТО для проведения специального осмотра и устранения возможных неисправностей.

В то же время, заявляет компания "Порше Украина", на данный момент установлено, что на территории Украины находятся 3 автомобиля – претендента на наличие неисправности. Они не числятся в базах официальных дилеров и относятся к категории транзитных или таких, которые ввезены в страну частными лицами. Но импортеру удалось определить номера кузовов этих автомобилей и попытаться связаться с клиентами. Один из них уже прошел необходимый технический осмотр. Ведутся работы по поиску двух остальных владельцев.

Компания уведомляет всех владельцев автомобилей Volkswagen, что при установлении факта каких-либо возможных неисправностей завод оперативно формирует и распространяет списки соответствующих номеров кузовов попадающих под сервисную акцию с тем, чтобы данные автомобили в обязательном порядке прошли технический осмотр.