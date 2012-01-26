Украина подала заявку на восстановление статуса участника Киотского протокола
Украина подала заявку на восстановление статуса приемлемости требованиям Киотского протокола. Заявка обнародована на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 25 января т.г.
Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве экологических инвестиций Украины, рассмотрение этого вопроса подразделением по обеспечению соблюдения РКИК ООН назначено на 10 февраля. Таким образом, заверяют источники в ведомстве, уже 11 февраля Украина может возобновить свое участие в механизме торговли квотами на выбросы парниковых газов, а также в реализации проектов общего осуществления (гибкий механизм Киотского протокола) по национальной процедуре.
В то же время, как стало известно УНИАН из источников в Госэкоинвестиций, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, которое является координатором агентства, до сих пор не дала своего разрешения относительно начала разработки нового документа - Кадастра выбросов парниковых газов за 1990-2010 гг. При этом в ведомстве напомнили, что указанный кадастр необходимо подать на утверждение Секретариата РКИК ООН до апреля 2012 года.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года РКИК ООН приостановила для Украины торговлю квотами на выбросы парниковых газов в связи с замечаниями группы международных экспертов к Кадастру выбросов парниковых газов за 1990-2008 гг. Поводом для восстановления Украины стали позитивные выводы группы международных экспертов, которые в октябре 2011 года проверяли Кадастр за 1990-2009 гг.
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