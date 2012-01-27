Украина отменила квоты на импорт автомобилей из Узбекистана

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) 23 января приняла решение об отмене осуществленных Украиной мер в ответ на дискриминационные действия Республики Узбекистан относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины при реализации легковых автомобилей украинского происхождения на рынке Узбекистана.

Об этом сказано в сообщении МКМТ, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Отказ от ограничительных мер связан с урегулированием в Узбекистане вопросов реализации украинских автомобилей.

Напомним, 30 июня 2011 г. МКМТ на очередном заседании установила, что Узбекистан ввел разные ставки акцизного сбора для автомобилей происхождением из Республики Узбекистан, Российской Федерации и из третьих стран (в том числе Украины). При средней стоимости легкового автомобиля на уровне 6,696 тыс. долл. размер акцизного сбора для Украины составил 69,9% таможенной стоимости, для России - 5% таможенной стоимости, для Республики Узбекистан - 29%.

Таким образом, размер акцизного сбора при импорте автомобилей из Украины почти в 14 раз превышает сумму акцизного сбора с российских автомобилей и в 2,4 раза превышает сумму акцизного сбора с легковых автомобилей, произведенных в Узбекистане, что противоречит соглашению о свободной торговле между двумя странами от 29 декабря 1994 г. Комиссия рекомендовала Кабинету министров Украины принять ответные меры в виде установления квот на импорт автомобилей из Узбекистана.

Межведомственная комиссия по международной торговле рекомендовала Кабмину ввести квоту на импорт легковых автомобилей из Узбекистана с объемом двигателя до 2,2 л сроком на три года в размере трех автомобилей в год. После чего Кабинет Министров Украины с 15 ноября 2011 г. сроком на три года ввел режим лицензирования и установил квоты на импорт легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан в размере трех автомобилей в год. Квотирование автомобилей вводилось до 14 ноября 2014 года включительно.

В Украину из Узбекистана поставляются автомобили Daewoo Matiz и Daewoo Nexia.

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