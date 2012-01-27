Азаров раскритиковал предприятия химпрома - внутренние цены выше экспортных

Премьер-министров Украины Николай АЗАРОВ критикует предприятия химической промышленности за цены на их продукцию на внутреннем рынке, которые превышают экспортные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с профсоюзными организациями.

«Давайте по химикам посмотрим. Вы реализуете удобрения на внутреннем рынке по 400 долл. за тонну, а на экспорт продаете по 300 долл., а Россия нам поставляет по 270 долл. Как я могу заставить агрария покупать по 400 долл. у себя и не покупать у россиян?», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что есть механизм ограничения импорта продукции химпрома, однако правительство не применяет соответствующих мер. «Хотя у нас есть соглашения, но я бы нашел как, скажем, ограничить импорт, но тогда надо думать о соответствующей политике», - сказал Н.АЗАРОВ.