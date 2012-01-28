Ежель обратится в Кабмин за средствами на строительство корвета

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ намерен обратиться в Кабинет министров Украины, чтобы ускорить получение средств на строительство первого корабля класса «корвет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Николаеве на закрытом совещании, посвященном финансированию строительства кораблей класса «корвет».

Как пояснил М.ЕЖЕЛЬ на проведенной затем пресс-конференции, поводом для проведения совещания стало выделение 433 млн. грн. на нынешний год для строительства первого такого корабля.

М.ЕЖЕЛЬ уточнил, что будет подготовлено обращение к Кабмину о поступлении 200 млн. грн. уже в первом полугодии нынешнего года, чтобы обеспечить непрерывный ритм работ.

По словам министра, остальные средства могут поступать по графику.

Как отметил М.ЕЖЕЛЬ, на совещании были определены вопросы, которые должны быть решены на уровне Кабинета министров.

По его словам, для обеспечения координации действий всех предприятий и структур, участвующих в реализации проекта, на правительственном уровне должна быть создана межведомственная структура.

«Мы должны неукоснительно придерживаться плана-графика выполнения всех работ по строительству корвета, и в этом вопросе очень важной составляющей является организация координации выполнения заданий», - подчеркнул министр обороны.

Он отметил, что в реализации программы строительства корвета будут задействованы 29 предприятий.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении Государственной целевой оборонной программы строительства кораблей класса «корвет» по проекту 58250» было принято 9 ноября 2011 года.

Цель программы – строительство и использование корветов, наличие которых в Вооруженных силах Украины будет содействовать повышению национальной безопасности страны и защите интересов государства на море, возрождению судостроительной и смежных отраслей оборонно-промышленного комплекса, а также повышению экспортного потенциала государства.

Ориентировочный объем финансирования программы составляет более 16 млрд. грн.

Первый корабль класса «корвет» под названием «Владимир Великий» был заложен Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в мае 2011 года на Черноморском судостроительном заводе.

Головной корабль класса «корвет» планируется передать заказчику в 2016 году.

Концепция целевой оборонной программы строительства кораблей класса «корвет» предполагает создание серии четырех корветов, которые должны войти в состав ВМС Украины до 2021 года.

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