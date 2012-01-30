Депутаты предлагают упростить процедуру закупок для авиастроительных предприятий

Депутаты предлагают исключить товары, закупаемые предприятиями авиастроительной промышленности, из перечня закупок, регулируемых Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Об этом сообщается на сайте ВР.

Законопроект внесен народнымидепутатами Ярославом СУХИМ и Вячеславом БОГУСЛАЕВЫМ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно закупок товаров предприятиями авиастроительной промышленности, развитие отечественных предприятий, производящих модернизацию, производство и ремонт самолетов, вертолетов и двигателей к ним, в значительной степени зависит от потребностей внешнего рынка. Рентабельность авиапроизводителей обеспечивается за счет поставок иностранным заказчикам авиационной техники и комплектующих к ним.

При этом закон Украины, регулирующий госзакупки, приводит к срыву производственного процесса, невыполнению заключенных контрактов с иностранными заказчиками, а также невозможности в дальнейшем заключать новые контракты с иностранными покупателями авиационной техники.

В пояснительной записке отмечается, что производство самолетов и авиационных двигателей является технически сложным процессом, производственный цикл которого может составлять год и более.

«При производстве конечного изделия (самолетов, двигателей) заложено большое количество комплектующих, которые прошли соответствующие испытания и изготавливаются только одним производителем. Сбор доказательств о невозможности закупки у любого другого участника, особенно когда производитель находится за пределами Украины, связан со значительными трудностями, поскольку эта процедура не урегулирована законом», - говорится в пояснительной записке.

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