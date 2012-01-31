Чистая прибыль компании Samsung в 2011 г. снизилась на 15% - до более 12 млрд. долл.

Чистая прибыль компании Samsung Electronics (Корея) в 2011 году снизилась по сравнению с 2010 годом на 15% и составила 13,73 трлн. вон (примерно 12,2 млрд. долл. (1000 вон = 0,89 долл.) –УНИАН).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Общий доход Samsung Electronics за 2011 год достиг рекордного показателя 165 трлн. вон или более 145 млрд. долл., что на 7% выше показателей 2010 года.

Наиболее успешным бизнесом компании в 2011 году был сектор цифровых медиа и бытовой техники, который принес компании более 52 млрд. долл. дохода, хотя рост доходов в этом сегменте по сравнению с предыдущим годом составил всего 1%.

Самый высокий рост доходов в 2011 году (39%) продемонстрировали телекоммуникации, доход от этого вида деятельности компании составил почти 50 млрд. долл.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - один из мировых лидеров в области производства полупроводников, телекоммуникационного и др. оборудования. Консолидированные продажи компании в 2010 году составили 135,8 млрд. долл. Штат Samsung Electronics насчитывает около 190,5 тыс. сотрудников, работающих в 68 странах мира.

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