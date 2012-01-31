ФГИУ подписал мировое соглашение с "Крымским Титаном"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подписал мировое соглашение с ЧАО "Крымский Титан" относительно аренды Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО. «Мировое соглашение подписано, судом утверждено», - отметил он.

По информации А.РЯБЧЕНКО, подписание соглашения состоялось 24 января текущего года.

Как отметил председатель ФГИУ, арендатор должен будет погасить накопившуюся задолженность в сумме 120 млн. грн. по аренде. Он также отметил, что, скорее всего, стоимость аренды будет повышена. Однако отказался уточнить – насколько.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2011 г. глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд госимущества планирует заключить мировое соглашение с арендатором целостных имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината - "Крымским Титаном", предусматривающее реструктуризацию в течение двух лет создавшейся задолженности по аренде этих двух предприятий.

По его информации, на тот момент общая сумма задолженности арендатора перед бюджетом составляет 130 млн. грн.

А.РЯБЧЕНКО также заявил о возможности заключения с "Крымским Титаном" нового пятилетнего договора об аренде Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа.

Напомним, Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК были переданы ЗАО "Крымский Титан", подконтрольному Дмитрию ФИРТАШУ, в аренду сроком на пять лет в сентябре 2004 года. Срок их аренды закончился в сентябре 2009 года. И хотя государство владеет 50% + 1 акция в "Крымском Титане" через ГАК "Титан", оперативное управление предприятием осуществляет владелец 50% - 1 акция – OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF, объединяющей активы украинского бизнесмена Д. ФИРТАША.

ФГИУ ранее обращался с иском к «Крымскому Титану» с требованием погасить долг за аренду двух целостных имущественных комплексов - Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» - современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

«Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав ЧАО «Крымский Титан», помимо головного предприятия, входят два филиала – Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.