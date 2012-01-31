В Украине создадут клуб производителей обуви с надежной репутацией

Лига «Укркожобувьпром» инициирует создание клуба производителей обуви с надежной репутацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Лиги Александр БОРОДЫНЯ. По его словам, сегодня в Украине работает около 1,5 тыс. предприятий по производству обуви, кожи, материалов и комплектующих. Кроме того, значительный объем обуви импортируется в Украину из других стран, преимущественно Китая. А.БОРОДЫНЯ подчеркнул, что часть производителей работают над своей репутацией и качеством продукции, а некоторые удешевляют продукцию за счет снижения качества.

По мнению президента «Укркожобувьпрома», потребителю очень сложно разобраться в таком многообразии продукции и сделать осознанный выбор. Для того, чтобы упростить потребителям задачу, Лига инициирует создание так называемого Клуба производителей обуви с надежной репутацией, в качестве продукции которых потребитель может быть уверен. Производители, входящие в клуб, будут иметь право ставить на своей продукции соответствующий знак и надпись «Производитель с надежной репутацией».

А.БОРОДЫНЯ отметил, что на сегодня Лига ведет переговоры с производителями обуви об учреждении такого клуба, и выразил надежду, что к весне он будет создан, и потребители увидят продукцию, маркированную новым знаком, на полках магазинов.