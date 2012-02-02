В Украине вредные выбросы в воздух осуществляют свыше 11 тыс. предприятий

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляют свыше 11 тыс. промышленных предприятий.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, наиболее высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха из года в год оказываются в городах Донецко-Приднепровского региона, где объем промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет почти 80% от общих валовых выбросов всех основных промышленных предприятий Украины (4,8 млн. тонн).

По фактам загрязнения атмосферного воздуха прокурорами в прошлом году возбуждены 38 уголовных дел, в суд направлены 35, в бюджет возмещено 48,1 млн. грн. Значительные суммы возмещения в таких областях, как: Киевская - 15 млн. грн., Днепропетровская, - 14,3 млн. грн., Ивано-Франковская, - 6,8 млн. грн., Донецкая, - 4,3 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Экологическими доплатами» компенсируют отмену льгот за вредность?