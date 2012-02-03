Предприятия добывающей промышленности увеличили перечисления в бюджет в 1,6 раза - ГНСУ

Предприятия добывающей промышленности по итогам 2011 года перечислили в бюджет 32,2 млрд. грн. платежей, что в 1,6 раза, или на 12,2 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным показателем за 2010 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) со ссылкой на материалы департамента прогнозирования, анализа, учета и отчетности.

Предприятия оптовой и розничной торговли в прошлом году направили в бюджет 29,8 млрд. грн., что в 1,7 раза, или на 12,3 млрд. грн., больше, чем в 2010 году, предприятия строительной сферы — 5,6 млрд. грн. (в 1,5 раза больше, чем в 2010 году), производители электроэнергии, газа и воды — 15,1 млрд. грн. (в 1,4 раза больше).

В целом, в январе-декабре 2011 года в госбюджет поступило 192,1 млрд. грн., что в 1,4 раза превышает показатель 2010 года.