«Крымский ТИТАН» и ФГИУ продлили аренду двух титановых ГОКов до 2014 года

Частное акционерное общество «Крымский ТИТАН» и Фонд государственного имущества Украины продлили договор аренды Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область) и Вольногорского горно-металлургического комплекса (Днепропетровская область) до 2014 года. Об этом говорится в мировых соглашениях «Крымского ТИТАНа» и ФГИУ, подписанных сторонами 24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств, сообщили УНИАН в пресс-службе ЧАО «Крымский ТИТАН»

Также эти договоренности зафиксированы в дополнительных соглашениях к договорам аренды между «Крымским ТИТАНом» и Фондом государственного имущества Украины.

Стороны договорились о продлении срока аренды Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК еще на пять лет, а отсчет этого срока начинается с момента истечения в 2009 году действия предыдущей аренды. Таким образом, «Крымский ТИТАН» является арендатором Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.

Согласно достигнутым договоренностям, «Крымский ТИТАН» погасит задолженность за аренду Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК в размере 151,4 млн. гривен.

За весь период аренды с 2004 по 2011 годы «Крымский ТИТАН» инвестировал в развитие Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК более 500 млн. гривен, в том числе более 150 млн. гривен в 2009-2011 годах. Инвестиционные средства были направлены на закупку новых горнодобывающих машин, обновление обогатительного, монтажного и энергетического оборудования.

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Справка УНИАН. Задолженность за аренду Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК возникла в связи с тем, что в 2009 году Фонд государственного имущества Украины после истечения срока действия договоров аренды не пролонгировал их на пятилетний срок, как это было предусмотрено действующими на тот момент договорами. В период судебного разбирательства на имущество Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК был наложен арест. В связи с этим «Крымский ТИТАН» приостановил внесение арендной платы.

«Крымский ТИТАН» (г.Армянск, АР Крым) – крупнейший в Центральной и Восточной Европе производитель двуокиси титана. Предприятие входит в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF. Group DF принадлежат 50% минус 1 акция предприятия. 50% плюс 1 акция принадлежит государственной акционерной компании «Титан».

В 2011 году «Крымский ТИТАН» увеличил выпуск двуокиси титана на 2,2% по сравнению с 2010 годом, достигнув рекордного объема 108 тысяч тонн.