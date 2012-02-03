Павлоградский химзавод объявил поставщиков селитры

Государственное предприятие "Павлоградский химический завод" выбрало на тендере компании, которые будут поставлять ему аммиачную селитру. Объем поставки 58,16 млн. гривен, срок поставки – 2012 год.

По итогам тендерной процедуры были выбраны компании "Укрспецхим", "Деметра плюс" и государственное предприятие "Экоантилид", сообщает Химпром со ссылкой на Павлоградский химзавод.

В частности, химзавод намерен закупить у "Укрспецхима" аммиачной селитры на сумму 15,8 млн гривен, у компании "Деметра плюс" - аммиачной селитры на сумму 39,9 млн гривен и у "Экоантилида" - кальциевой селитры на сумму 2,4 млн гривен.

Справочно: Компания "Деметра-плюс" является одним из ведущих трейдеров минеральных удобрений на востоке Украины.

Павлоградский химзавод занимается утилизацией металлических отходов, а также производством и реализацией взрывчатых веществ.

Компания "Укрспецхим" специализируется на поставках химической продукции, в частности аммонита, кислоты серной технической, купороса медного, натрия азотнокислого технического, аммиачной селитры, селитры натриевой.

Госпредприятие "Экоантилид" работает на одной производственной площадке с крупным производителем минеральных удобрений ДнепрАзотом, и производит азотную кислоту, реагент против гололедицы, селитру.