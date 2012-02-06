Mitsubishi с 2013 года полностью остановит производство автомобилей в Европе

Один из ведущих японских автопроизводителей Mitsubishi Motors полностью остановит производство своих машин в Европе с 2013 года в рамках реализации стратегии по переориентации на рынки развивающихся стран, передает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Так, в рамках этих планов японский автопроизводитель планирует продать свой завод, расположенный в нидерландском городе Борн, который управляется филиалом Mitsubishi Motors, компанией Nedcar. Согласно информации японских СМИ, корпорация предварительно проведет переговоры с профсоюзами и правительством Нидерландов относительно продажи этого предприятия.

На этом заводе собирают машины марки Mitsubishi Colt и Mitsubishi Outlander. В настоящее время на предприятии работает порядка 1,5 тысячи человек. По данным агентства, объем продукции завода в Борне оставался ощутимо ниже максимальной производительности в 200 тысяч автомобилей в год.

Если информация о прекращении выпуска машин Mitsubishi Motors в Европе подтвердится, то компания станет первым из крупных японских производителей, который перестанет выпускать машины в странах Старого света.