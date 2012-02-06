Цены производителей промпродукции в январе снизились на 0,8%

В Украине снижение цен производителей промышленной продукции в январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составило 0,8%, против января 2011 года - рост 11,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%. В декабре 2011 года снижение цен производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем составило 1,8%, в ноябре 2011 г. - рост 0,6%, в октябре цены снизились на 1,8%, в сентябре - рост на 1,2%, в августе - 0,5%, в июле - 0,1%, в июне - 0,5%, в мае - 2,6%, в апреле - 3,4%, в марте - 2,1%, в феврале - 4,8%, в январе - 1,3%.