Евросоюз договорился с США об уменьшении антидемпинговых пошлин

Брюссель. Европейский Союз и США достигли договоренности относительно уменьшения американских антидемпинговых пошлин для европейских товаров до уровня, определенного Всемирной торговой организацией.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

США, в частности, согласились отказаться от так называемой практики “обнуления” при начислении антидемпинговой пошлины.

В “дорожной карте”, подписанной сегодня, США согласились применять новую методику начисления антидемпинговых пошлин при проведении расследований уже с середины февраля, а с мая – пересмотреть уже установленные антидемпинговые пошлины по новой методологии.

По подсчетам Еврокомиссии, преимущества от такого пересмотра получат, по меньшей мере, 30 европейских компаний, против которых были установлены антидемпинговые пошлины.

Спор между ЕС и США относительно методики начисления антидемпинговых пошлин начался в рамках ВТО еще в 2004 году. При этом дважды Апелляционный орган ВТО признавал необходимость пересмотра США методики начисления антидемпинговых пошлин.

В соответствии с действующей до последнего времени методикой “обнуления”, США при установлении разницы между ценами продажи тех или иных товаров внутри Евросоюза и в США не учитывали все продажи в ЕС по ценам ниже, чем цены продаж на рынок США.