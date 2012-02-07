Портфель заказов «Укрспецэкспорта» оценивается в более чем 5 млрд. долл.

Портфель заказов Государственной компании «Укрспецэкспорт» и ее дочерних предприятий на следующие 3-5 лет по предварительным расчетам составляет свыше 5 млрд. долл.

Об этом со ссылкой на генерального директора «Укрспецэкспорта» Дмитрия ПЕРЕГУДОВА сообщает пресс-служба компании.

«И это – реальные цифры, а не оптимистический прогноз», - приводит пресс-служба «Укрспецэкспорта» слова Д.ПЕРЕГУДОВА.

Согласно пресс-релизу «Укрспецэкспорта», по итогам 2011 года выручка компании составила 1 млрд. 4 млн. грн., что почти на 48 млн. грн., или на 5% больше, чем за 2010 год.

Д.ПЕРЕГУДОВ также отметил, что финансово-экономические показатели деятельности компании растут, несмотря на продолжающийся экономический кризис и ухудшение конъюнктуры в мировой экономике.

По данным гендиректора «Укрспецэкспорта», в 2011 году товары и услуги военного и специального назначения поставлялись компанией в 62 страны мира. Основными потребителями украинской оборонной продукции остаются страны Азии (45%) и Африки (30%), среди которых лидерами являются Индия, Тайланд, Алжир, Китай и Ирак.

В структуре экспорта вооружений и военной техники первое место занимают поставки по линии авиационной техники (43,1%), второе – техника сухопутных войск (36,4%), третье – средства ПВО (10%), включая предоставление услуг по ремонту и модернизации указанной техники.

Справка УНИАН. Государственная компания "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.