ХМЗ возобновит производство с 27 февраля

На Херсонском машиностроительном заводе (ХМЗ) производственный процесс будет возобновлен с 27 февраля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 7 февраля, на встрече с трудовым коллективом ХМЗ заявил собственник предприятия Александр ОЛЕЙНИК.

"Юристы изучили ситуацию с судебным процессом по поводу имущества предприятия и сообщили мне, что законного механизма отнять имущество ХМЗ у нынешнего собственника нет. Поэтому я принял решение, не дожидаясь окончания судебного процесса, о том, что с 27 февраля мы возобновляем производство на заводе", - сказал А.ОЛЕЙНИК.

Также собственник ХМЗ отметил, что в портфеле заказов предприятия есть контракты на производство более 20 комбайнов "Скиф".

Как сообщал УНИАН, с 5 декабря 2011 года производственный процесс на ХМЗ был остановлен и все работники предприятия официально отправлены в оплачиваемые отпуска.

14 декабря 2011 года коллегия судей Хозяйственного суда Херсонской области по иску первого заместителя прокурора Херсонской области в интересах государства в лице облуправления Пенсионного фонда Украины отменила решение этого же суда от 25.06.2007 г. о мировом соглашении между ОАО «Херсонские комбайны», комитетом кредиторов ОАО и ООО «Херсонский машиностроительный завод», который принимал на себя долговые обязательства указанного ОАО.

Судебные заседания по апелляции руководства ХМЗ на решение коллегии Херсонского областного хозсуда от 14 декабря 2011 года состоялись в Одесском апелляционном хозяйственном суде 16 января и 2 февраля. Очередное заседание назначено на 28 февраля.

Справка УНИАН. ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году. После мирового соглашения все активы ХМЗ перешли к ООО «НПП «Херсонский машиностроительный завод».

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”. С 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф».

ООО «НПП «ХМЗ» входит в структуру ООО “НПП” БелоцерковМАЗ “(Белая Церковь).

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